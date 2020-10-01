В Красноярске открыт второй виадук через Николаевский проспект

В Красноярске открыли новый пешеходный мост через Николаевский проспект. Теперь жителям Студгородка будет удобно добираться в район 73-ей школы и усадьбы Г. В. Юдина.

От ул. Дачная к виадуку ведет отремонтированная лестница. Мост оборудован лифтами и спусками для колясок. В вечернее время виадук украшает подсветка. Переход построен из алюминия, его длина около 60 метров, а ширина – 3 метра.

Строительство переправы началось в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Красноярске это уже третий виадук из алюминия – такие же переходы есть на ул. Партизана Железняка и в районе «Арены. Север» на ул. 9 Мая.