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В Красноярске открыт второй виадук через Николаевский проспект

Главная Общество
Красноярск
08:30 1 Октября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске открыли новый пешеходный мост через Николаевский проспект. Теперь жителям Студгородка будет удобно добираться в район 73-ей школы и усадьбы Г. В. Юдина.

От ул. Дачная к виадуку ведет отремонтированная лестница. Мост оборудован лифтами и спусками для колясок. В вечернее время виадук украшает подсветка. Переход построен из алюминия, его длина около 60 метров, а ширина – 3 метра.

Строительство переправы началось в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Красноярске это уже третий виадук из алюминия – такие же переходы есть на ул. Партизана Железняка и в районе «Арены. Север» на ул. 9 Мая.

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