В Красноярске за 84 млн рублей продают самую дорогую квартиру в Сибири

В Красноярске выставлена на продажу самая дорогая квартира в Сибири. За апартаменты, площадью 500 квадратных метров в историческом здании «Дом купца Полуянова», собственник просит 84 млн рублей. Примечательно, что год назад он продавал эту же квартиру за 9,5 млн рублей, сообщает ЦИАН.

На втором месте в списке самых дорогих квартир на рынке недвижимости в Сибири – пентхаус в 350 квадратных метров в Академгородке Новосибирска. Его продают за 80 млн рублей.

На третьем месте – трехуровневая квартира в 376 квадратных метров в Иркутске за 67 млн рублей. Ее преимущества – вид на Ангару, домашний кинотеатр, сауна с бассейном и тренажерный зал.

Фото: krasplace.ru