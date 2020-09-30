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В Красноярске за 84 млн рублей продают самую дорогую квартиру в Сибири

Главная Общество
Красноярск
18:02 30 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске выставлена на продажу самая дорогая квартира в Сибири. За апартаменты, площадью 500 квадратных метров в историческом здании «Дом купца Полуянова», собственник просит 84 млн рублей. Примечательно, что год назад он продавал эту же квартиру за 9,5 млн рублей, сообщает ЦИАН.

На втором месте в списке самых дорогих квартир на рынке недвижимости в Сибири – пентхаус в 350 квадратных метров в Академгородке Новосибирска. Его продают за 80 млн рублей.

На третьем месте – трехуровневая квартира в 376 квадратных метров в Иркутске за 67 млн рублей. Ее преимущества – вид на Ангару, домашний кинотеатр, сауна с бассейном и тренажерный зал.

Фото: krasplace.ru

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