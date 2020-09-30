В Красноярском крае растет число коронавирусных больных

В Красноярском крае на 30 сентября стало на 114 зараженных коронавирусом больше. Теперь в регионе 20 001 случай.

«По итогам суток Красноярский край опустился на одну позицию в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 и теперь занимает 15-ю строчку. Количество заболевших продолжает расти, в регионе выявлено на два новых случая коронавируса больше, чем днем ранее», - сообщили в оперативном штабе.

81 пациент оказался полностью здоров после инфекции. Погибших уже 551 (+1 за сутки).