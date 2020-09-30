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В Красноярском крае растет число коронавирусных больных

Главная Общество
Красноярск
16:44 30 Сентября 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае на 30 сентября стало на 114 зараженных коронавирусом больше. Теперь в регионе 20 001 случай. 

«По итогам суток Красноярский край опустился на одну позицию в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 и теперь занимает 15-ю строчку. Количество заболевших продолжает расти, в регионе выявлено на два новых случая коронавируса больше, чем днем ранее», - сообщили в оперативном штабе. 

81 пациент оказался полностью здоров после инфекции. Погибших уже 551 (+1 за сутки). 

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