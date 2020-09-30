Красноярцам расскажут о продлении режима ограничений до конца года

Завтра красноярцам расскажут о продление режима коронавирусных ограничений в Красноярском крае до конца года. Специальный брифинг проведет председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

Напомним, в конце августа губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о переходе на третий этап снятия ограничений из-за коронавируса. Все торговые точки, кафе, рестораны, кинотеатры начали работать без запретов.

Разрешено открыться ТРЦ, концертным залам, детским центрам, языковым школам и другим объектам. Однако было несколько условий для предпринимателей – обеспечить рассадку посетителей с соблюдением социальной дистанции, не заполнять залы более чем на 50%, тщательно дезинфицировать помещения, а также соблюдать масочный режим.