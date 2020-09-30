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Восемь из десяти жителей края в 2019 году пользовались интернетом

Главная Общество
Красноярск
14:51 30 Сентября 2020
общество, красноярск, интернет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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30 сентября в календаре праздников значится как день Интернета. По этому случаю в Красноярскстате озвучили цифры. Так, в 2019 году «пользовались сетью Интернет 80,1 процента обследованного населения края в возрасте 15 лет и старше». При этом доля активных пользователей - тех, кто заходил в сеть почти каждый день - составила 65,5 процента.

Интернетом жители Красноярского края пользуются дома (95,1 процента), на работе (41,7 процента), в точках общественного доступа - гостиницы, рестораны и пр. (18,5 процента).

«Мобильные телефоны или смартфоны для выхода в сеть Интернет через сеть сотовой телефонной связи использовали 71,6 процента, через сети беспроводной связи (Wi-Fi и другие) – 37,7 процента обследованного населения», - добавили статистики.

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