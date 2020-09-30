Восемь из десяти жителей края в 2019 году пользовались интернетом

30 сентября в календаре праздников значится как день Интернета. По этому случаю в Красноярскстате озвучили цифры. Так, в 2019 году «пользовались сетью Интернет 80,1 процента обследованного населения края в возрасте 15 лет и старше». При этом доля активных пользователей - тех, кто заходил в сеть почти каждый день - составила 65,5 процента.

Интернетом жители Красноярского края пользуются дома (95,1 процента), на работе (41,7 процента), в точках общественного доступа - гостиницы, рестораны и пр. (18,5 процента).