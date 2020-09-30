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Список на лето или гендерная идентичность собаки Томки

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Красноярск
13:42 30 Сентября 2020
дети, школа, литература
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В конце первого класса, еще будучи на карантине, мы получили тот самый «список книг на лето» для будущих второклашек. Литература вообще с трудом давалась на самоизоляции с учетом того, что далеко не все дети читают «без запинок». И даже если бегло, как утверждают их родители (во что верится с трудом, кстати), то практически все придумывают окончания слов или заменяют одну часть речи на другую. Например, «осень» легко может превратиться в «осенИ», «осенЬЮ» или же в наречие «оЧень» и так далее. И, как показала практика, и в 5-м, и в 6-м, и в 7-м классе дети делают аналогичные ошибки /оговорки – кому как нравится. Однако при проверке скорости чтения это все же считается за ошибку.

Список на лето или гендерная идентичность собаки Томки

Много моих потерянных нервов осталось там, где мы учились вместе читать по слогам. Потому что ни школа, ни дополнительные курсы в умении читать роли не сыграли, хотя мне очень хотелось, чтобы «научение» этому навыку прошло мимо меня. Не прошло. Читать учила дочку я, и, конечно, не всегда пребывая в дзене. И вот, думала я, закрепить бы это все интересными книгами, которые ей захочется ДОчитать самой (я знала, что начинать нам придется вместе). «Так и что же такое нам зададут прочитать на лето?», – думала я.

В целом список оказался ожидаемым, в нем было много произведений русских авторов и пара сказок Шарля Перро и Ганса Христиана Андерсена. Это хорошо, поскольку все же в школе детей учат понимать и анализировать именно родную литературу. В списке, например, были былины про Добрыню Никитича, «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина и «Филиппок» Льва Николаевича. Мы, конечно, кое-как вместе продрались через устаревшую и книжную лексику былин и «Рыбки» Пушкина (в этой сказке такой лексики много). «Филиппка» мне тоже как-то удалось объяснить, хотя сначала ребенок не понимал, почему главный герой так хочет в школу, где его сразу безрадостно встретил учитель. Но вот с рассказом Евгения Чарушина «Томкины сны» возникла проблема. Мало того, что Томка – это имя собачки мужского пола. То есть Томка – это ОН. Хотя, быть может, он француз Томкà, но не об этом. Сюжет рассказывает о мальчике, хозяине Томки, который вместе с друзьями обсуждает сны собачонки. И заключает, что Томка – такой же, как они: эмоционально не всегда устойчивый, обижается иногда. В конце мы видим, как однажды Томку обидела дворовая курочка. Занавес.

Список на лето или гендерная идентичность собаки Томки

Про что же этот рассказ? Что обсудить с ребенком? Вот что отвечает гугл.  «Рассказ Чарушина «Томкины сны» воспитывает в детях чувство сострадания, а также учит бережно относиться к окружающей среде». Или. «Главная мысль рассказа «Томкины сны» Евгения Чарушина такова: животных нужно любить, они ведь как люди». И сны видят, как люди. И сны довольно бессмысленные, кстати (как и у людей). Но вот для интереса советую рассказ прочитать. Может, и учит он ценить животных, но только не поколение «альфа» (как выяснилось, их называют сейчас так). Там нет той яркой образности, которая, например, есть у пьерровского кота в сапогах. И у Дюймовочки Андерсена. И даже у Зайца Мамина-Сибиряка. И по итогу нет картинки. Нет запоминающегося образа. А они привыкли листать инстаграм. Не интересно – «в топку».

«В чем смысл этого рассказа?» – спрашивает дочь про «Томкины сны». А я не знаю, что ответить. Потому что даже для меня как для родителя этот тезис про «любить животных» уже довольно относительный. Хотя я как раз обеими руками «за» изучение русской литературы. Только нужно рассказывать так, чтобы, например, Гоголь не казался унылым, ведь его мир – каждодневный праздник, если вчитаться. А значит, и произведения нужно отбирать так, чтобы дети не считали минуты до того, как это «время чтения летнего списка» наконец-то закончится. Потому что, если что-то хоть чуть-чуть не интересно, современное дите не увлечешь. Но судя по списку на лето, пока что литературная кибитка (а что это, мам?) едет очень медленно.

 

текст: Ирина Прудиус

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