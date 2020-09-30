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«Норникель» потратит 100 млрд рублей на модернизацию ТЭК

Главная Общество
Красноярск
13:32 30 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Норникель» объявила о расширении инвестиционной программы по модернизации топливно-энергетического комплекса. На эти цели в 2020-2024 гг. будет направлено 100 млрд рублей. 

В планах промышленников расширить инвестиции в объекты энергетической инфраструктуры Таймыра, которую запустили для обеспечения энергетическими ресурсами новых проектов роста. Одна из главных задач компании – повысить уровень промышленной безопасности всех объектов, а главное тех, которые функционируют в условиях вечной мерзлоты. 

Расширенная инвестиционная программа включает в себя замену оборудования на тепловых и гидроэлектростанциях, модернизацию электросетевого и газотранспортного комплекса, а также техническое перевооружение резервуарного парка. 

По словам операционного директора Сергея Дяченко, приоритетом развития «Норникеля» является устойчивый рост – этого можно добиться с помощью постоянного развития инфраструктуры. 

«Именно поэтому «Норникель» синхронизирует инвестиции в модернизацию топливно-энергетического комплекса с развитием горнорудной и металлургической базы. Особое внимание уделено вопросу состояния вечной мерзлоты. Мы планируем расширить системное наблюдение за состоянием зон многолетней мерзлоты и воздействием на них колебаний климатической обстановки на Таймыре, чтобы обеспечить максимальную безопасность инфраструктуры, которая обеспечивает как наши производственные мощности, так и жителей городов Норильского промышленного района», – резюмировал Дяченко.

По материалам компании Норникель 

Фото: Норникель 

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