«Норникель» потратит 100 млрд рублей на модернизацию ТЭК

Компания «Норникель» объявила о расширении инвестиционной программы по модернизации топливно-энергетического комплекса. На эти цели в 2020-2024 гг. будет направлено 100 млрд рублей.

В планах промышленников расширить инвестиции в объекты энергетической инфраструктуры Таймыра, которую запустили для обеспечения энергетическими ресурсами новых проектов роста. Одна из главных задач компании – повысить уровень промышленной безопасности всех объектов, а главное тех, которые функционируют в условиях вечной мерзлоты.

Расширенная инвестиционная программа включает в себя замену оборудования на тепловых и гидроэлектростанциях, модернизацию электросетевого и газотранспортного комплекса, а также техническое перевооружение резервуарного парка.

По словам операционного директора Сергея Дяченко, приоритетом развития «Норникеля» является устойчивый рост – этого можно добиться с помощью постоянного развития инфраструктуры.

«Именно поэтому «Норникель» синхронизирует инвестиции в модернизацию топливно-энергетического комплекса с развитием горнорудной и металлургической базы. Особое внимание уделено вопросу состояния вечной мерзлоты. Мы планируем расширить системное наблюдение за состоянием зон многолетней мерзлоты и воздействием на них колебаний климатической обстановки на Таймыре, чтобы обеспечить максимальную безопасность инфраструктуры, которая обеспечивает как наши производственные мощности, так и жителей городов Норильского промышленного района», – резюмировал Дяченко.

По материалам компании Норникель

Фото: Норникель