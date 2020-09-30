В красноярском нацпарке выпал снег

30 сентября в красноярском нацпарке «Столбы» выпал снег. Фотографии заснеженных троп сотрудники опубликовали в социальных сетях.

«Последнее сентябрьское утро на «Столбах» начинается с шепота зимы», - написали они.

Осадки выпали в районе «Белой тропы», возле комплекса «Нарым» и недалеко от «Перевала». В удаленных районах Красноярска также сегодня было снежное утро.

Минувшей ночью в краевом центре было морозно. Температура воздуха местами опускалась до -4 градусов. На 30 сентября прогнозы синоптиков такие:

«В течение суток на юге Таймырского МР и днем в Туруханском районе ожидаются порывы северного ветра 15-18 м/с, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами ожидается сильная гололедица», - рассказали в Среднесибирском УГМС.

Фото: «Столбы»