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Гриппом и ОРВИ заболели почти 12 тысяч жителей края

Главная Общество
Красноярск
11:13 30 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Роспотребнадзор обновил статистику по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, на прошлой неделе 11 944 жителя края пожаловались на недуг. 

«Заболеваемость ОРВИ составила 44,0 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 4,6 %. Чаще всего в эпидемический процесс вовлекалось взрослое население», - пояснили в ведомстве. 

В Красноярске показатель заболеваемости немного выше. За неделю в краевом центре заболели ОРВИ 6 850 горожан. 

«В настоящее время заболеваемость вызвана вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами, аденовирусами и другими респираторными вирусами», - уточнили в Роспотребнадзоре. 

Красноярцам при недомогании советуют не ходить на работу, а также не водить детей в детские сады и школы. Заразившимся гриппом и ОРВИ следует обратиться в больницу. 

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