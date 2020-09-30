Гриппом и ОРВИ заболели почти 12 тысяч жителей края

Роспотребнадзор обновил статистику по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, на прошлой неделе 11 944 жителя края пожаловались на недуг.

«Заболеваемость ОРВИ составила 44,0 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 4,6 %. Чаще всего в эпидемический процесс вовлекалось взрослое население», - пояснили в ведомстве.

В Красноярске показатель заболеваемости немного выше. За неделю в краевом центре заболели ОРВИ 6 850 горожан.

«В настоящее время заболеваемость вызвана вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами, аденовирусами и другими респираторными вирусами», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Красноярцам при недомогании советуют не ходить на работу, а также не водить детей в детские сады и школы. Заразившимся гриппом и ОРВИ следует обратиться в больницу.