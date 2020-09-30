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Новейшие образцы оборудования для лесной отрасли будут представлены на XXII выставке «ЭКСПОДРЕВ»

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Красноярск
10:30 30 Сентября 2020
лесорубы, техникa, технологии, выставка, край
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С 30 сентября по 2 октября 2020 года в Красноярске пройдет одна из ведущих лесопромышленных выставок России – ХХII специализированная выставка «Эксподрев». Здесь заключаются сделки, от которых напрямую зависит развитие лесной промышленности Красноярского края и макрорегиона Енисейская Сибирь. Свои передовые высокотехнологичные решения для лесной отрасли презентуют российские и зарубежные производители.

Выставка «ЭКСПОДРЕВ» в Красноярске имеет ряд серьезных преимуществ.

Во-первых, край является одним из ведущих регионов по лесным запасам и по уровню запасов деловой древесины. И на сегодняшний день перед отраслью стоит задача – увеличивать объемы переработки леса. Это значит, что региону необходимы новые технологии и оборудование.

Во-вторых, Красноярский край – один из самых бурно развивающихся регионов России. На его территории успешно реализуется 10 проектов, внесенных в перечень приоритетных.

Новейшие образцы оборудования для лесной отрасли будут представлены на XXII выставке «ЭКСПОДРЕВ»

Все это говорит о том, что выставка «ЭКСПОДРЕВ» – эффективная площадка для демонстрации новейших образцов оборудования для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Именно здесь созданы условия для продвижения на рынок передовых технологий, оборудования и инструментов для лесопромышленного комплекса.

На что посмотреть:

В 2020 году в выставке впервые примет участие компания ООО «ТРИАЛ», которая занимается продажей рукавов высокого давления, фитингов, масел и смазок, а также, снабжает лесозаготовительные, сельхоз, строительные и горнодобывающие организации.

На выставке, компания ООО «Триал» представит продукцию французской нефтегазовой компании TOTAL, а именно промышленные масла.

Всем гостям выставки представится возможность увидеть уникальное произведение механизации лесосечных работ – ВТПМ (валочно-трелевочно-процессорная машина) Highlander 6WD с агрегатом Woody 61 от компании ООО «КОНРАД РУССЛАНД», являющейся партнёром австрийской компании «Konrad Forsttechnik».

Компания ООО «ТЭС-КРАН», которая является официальным дилером «PALFINGER», в этом году представит сразу несколько моделей линейки манипуляторов для леса.

Новейшие образцы оборудования для лесной отрасли будут представлены на XXII выставке «ЭКСПОДРЕВ»

VIP-гости:

Выставку «ЭКСПОДРЕВ-2018» посетят первый заместитель Губернатора Красноярского края - председатель Правительства Красноярского края Юрий Лапшин и и.о. руководителя министерства лесного хозяйства Красноярского края Анвар Бикбов.

Торжественная церемония открытия выставки «ЭКСПОДРЕВ» состоится 30 сентября в 12:00.

Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь».

Новейшие образцы оборудования для лесной отрасли будут представлены на XXII выставке «ЭКСПОДРЕВ»

Фото: АО ВК "Красноярская ярмарка"
По материалам АО ВК "Красноярская ярмарка"

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