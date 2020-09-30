«КрасАвиа» изменит зимнее расписание полетов

Авиакомпания «КрасАвиа» объявила о минимальных изменениях в зимнем расписании.

Так, рейсы в Байкит будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.

Полет из Красноярска в Ванавару станет прямым, без пересадки в Кодинске. Также в расписание добавили прямой рейс из краевого центра в Кодинск, без стыковки с Богучанах. Пассажиры смогут улететь по этому направлению по понедельникам, средам и пятницам.

«Знаковый рейс Енисейской Сибири Красноярск - Абакан также удалось сохранить в объеме летних месяцев - четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам и субботам», - отметили в авиакомпании.

Остальные внутрирегиональные рейсы останутся без изменений.

Фото: КрасАвиа