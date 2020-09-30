Неизвестные выкопали горные сосны из сквера на Устиновича

Неизвестные похитили 23 саженца горной сосны из сквера по ул. Устиновича в Зеленой Роще. Ночью они выкопали все молодые деревья, посаженные в рамках благоустройства общественного пространства. Городские власти не успели принять работы у подрядчика, поэтому ему за свой счет придется повторно высаживать сосны.

«Кто-то посчитал, что украшать эти сосны должны не сквер, а чью-то личную дачу или огород. В муниципальных контрактах по благоустройству скверов предусмотрена организация видеонаблюдения, и если бы подрядчик озаботился появлением камер, то ему самому было бы проще найти и нарушителей, и взыскать с них стоимость деревьев», - рассказала пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.

Напомним, сейчас во всех районах Красноярска проходят посадки деревьев и кустарников. Агрономы считают осень лучшим временем для высадки крупномеров – насаждения лучше приживаются.