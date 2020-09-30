30 сентября
Красноярск
погода -2 °C
79.68
 
€ 93.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские врачи в полете спасли пассажирку рейса Москва-Симферополь

Главная Общество
Красноярск
08:30 30 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярские врачи спасли пассажирку рейса Москва-Симферополь, которая потеряла сознание во время полета. Экипаж готовился к экстренной посадке, но прежде стюардесса обратилась к главному врачу ФСНКЦ ФМБА России Александру Фетисову, который был отмечен авиакомпанией, как «врач на борту». 

«Вместе с медсестрой-анестезисткой КБ №42 Дарьей Барановой мы осмотрели пострадавшую. У нее наблюдалась симптоматическая гипотония на фоне интоксикации. Был организован контроль артериального давления, введены лекарственные препараты для стабилизации давления, дезинтоксикации, водного баланса. Найден психологический контакт с пассажиркой рейса», – рассказал Александр Фетисов. 

После медицинской помощи пассажирка уснула, а красноярские врачи наблюдали за ней до конца полета.

Отметим, что медики из Красноярска, Зеленогорска и Северска летели этим рейсом в Крым для работы в ковидных госпиталях.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Неизвестные выкопали горные сосны из сквера на Устиновича

Неизвестные выкопали горные сосны из сквера на Устиновича

30 Сентября 2020 г.
Подрядчику придется заново высаживать деревья
Новости Красноярска: В 13 детских садах Красноярска подтвержден COVID-19

В 13 детских садах Красноярска подтвержден COVID-19

30 Сентября 2020 г.
Детей переводят на дистанционные занятия
Новости Красноярска: Красноярские берега очистили от мусора

Красноярские берега очистили от мусора

29 Сентября 2020 г.
Участникам удалось собрать 1,5 тонны бытовых отходов
Новости Красноярска: «НТИ-перезапуск»: КРИТБИ и РВК рассказали о поддержке предпринимателям по направлениям Национальной технологической инициативы

«НТИ-перезапуск»: КРИТБИ и РВК рассказали о поддержке предпринимателям по направлениям Национальной технологической инициативы

29 Сентября 2020 г.
Красноярский край – один из приоритетных регионов для перезапуска программы НТИ
Новости Красноярска: Гидрометцентр прогнозирует теплый октябрь в Красноярске

Гидрометцентр прогнозирует теплый октябрь в Красноярске

29 Сентября 2020 г.
Достоверность прогноза 60%
Новости Красноярска: На победу в конкурсе концепций обновления Центрального парка Красноярска претендуют участники из 15 стран

На победу в конкурсе концепций обновления Центрального парка Красноярска претендуют участники из 15 стран

29 Сентября 2020 г.
Финалистов назовут 6 октября
Новости компаний
25/09
Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте
25/09
У Сбербанка новое название – Сбер – и масса новых сервисов
23/09
Водолазы компании «КрасКом» законсервировали речной фонтан у о. Посадного
22/09
СФУ открывает продленку для младших школьников
22/09
СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Железногорске экс-руководителя управления образования поймали на взятке

В Железногорске экс-руководителя управления образования поймали на взятке

25 Сентября 2020 г.
Чиновника отправили под домашний арест
Новости Красноярска: На юге края показали неудачную охоту кота на расплодившихся мышей

На юге края показали неудачную охоту кота на расплодившихся мышей

29 Сентября 2020 г.
В Саяно-Шушенском заповеднике нашествие грызунов
Новости Красноярска: Коронавирус обнаружен в 23 школах Красноярска

Коронавирус обнаружен в 23 школах Красноярска

25 Сентября 2020 г.
Детей в некоторых классах перевели на дистанционку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru