Красноярские врачи в полете спасли пассажирку рейса Москва-Симферополь

Красноярские врачи спасли пассажирку рейса Москва-Симферополь, которая потеряла сознание во время полета. Экипаж готовился к экстренной посадке, но прежде стюардесса обратилась к главному врачу ФСНКЦ ФМБА России Александру Фетисову, который был отмечен авиакомпанией, как «врач на борту».

«Вместе с медсестрой-анестезисткой КБ №42 Дарьей Барановой мы осмотрели пострадавшую. У нее наблюдалась симптоматическая гипотония на фоне интоксикации. Был организован контроль артериального давления, введены лекарственные препараты для стабилизации давления, дезинтоксикации, водного баланса. Найден психологический контакт с пассажиркой рейса», – рассказал Александр Фетисов.

После медицинской помощи пассажирка уснула, а красноярские врачи наблюдали за ней до конца полета.

Отметим, что медики из Красноярска, Зеленогорска и Северска летели этим рейсом в Крым для работы в ковидных госпиталях.