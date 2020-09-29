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Красноярские берега очистили от мусора

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Красноярск
18:22 29 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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На острове Молокова молодежный центр «Свое дело» провел масштабную экологическую игру «Зеленка». В экобитве приняли участие двадцать пять команд по 5 человек. В ходе игры команды обменивали собранный мусор на баллы, победителем признавалась команда, набравшая их большее количество. 

В этот раз участникам удалось собрать 1,5 тонны бытовых отходов.  Все собранные мешки с пластиком, стеклом и металлом были отправлены в переработку. После мероприятия экологи прослушали лекцию о вторичном использовании отходов.

Команды победителей наградили подарками от организаторов и партнеров мероприятия. Также были отмечены те, кто внимательно относился к раздельному сбору мусора. 

«В нашем городе есть проблема с экологией, сегодня мы в этом убедились. Берега рек замусорены, мы собрали несколько мешков», — рассказал Никита Шабалин, участник команды «СМ-3000», которая заняла первое место в экобитве «Зеленка». 

Зеленка» — уникальный формат, который интересен для молодёжи, но при этом знаком и старшему поколению. С каждым разом экобитва всё больше становится не просто командной игрой, а площадкой для экологического воспитания, обучения и практики бережного отношения к городским пространствам, считают организаторы акции. 

«Пятая, юбилейная «Зелёнка» включила в себя формат лекций и мастер-классов. За все время проведения экобитвы мы старались выходить на разные площадки, где существует проблема скопления мусора. В следующем году мы планируем выйти во все районы Красноярска, так как видим заинтересованность жителей и поддержку администраций районов», — отметила директор молодёжного центра «Своё дело» Арина Матвеева.

Также на прошлых выходных завершился экологический марафон «Чистые берега Сибири», который проходил в рамках общероссийской акции «Вода России». Участниками марафона стали добровольцы - школьники, студенты, активисты экологических движений, а также  специалисты районных администраций, министерства экологии Красноярского края и др. Всего в мероприятии приняли участие 180 человек.

В рамках экомарафона участники навели порядок на берегу Енисея в районе пр. Ульяновский в Советском районе. Совместными усилиями удалось убрать 30 кубометров мусора. Он отправлен на специализированный полигон.

Мероприятия по очистке берегов проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Отметим, все водные ресурсы, в том числе и городские реки, находятся в федеральной собственности. Однако очисткой берегов и русел занимаются не только добровольцы во время различных акций. В Красноярске ежегодно заключают контракт на очистку русел городских рек. Такую работу проводят не только для улучшения экологии, но и для профилактики подтоплений во время подъема уровня воды.

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