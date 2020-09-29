«НТИ-перезапуск»: КРИТБИ и РВК рассказали о поддержке предпринимателям по направлениям Национальной технологической инициативы

Государственный фонд фондов и институт развития Российской Федерации АО «Российская венчурная компания» (РВК) провела для предпринимателей региона «Дни РВК в Красноярске» - онлайн-презентацию крупнейших финансовых и акселерационных программ поддержки для бизнес-сообщества.

На прямой трансляции были презентованы инструменты по получению грантов и инвестиций для уникальных сервисов и прорывных разработок - до 500 млн рублей. Особый акцент был сделан на программы для компаний с высоким экспортным потенциалом и ориентированных на мировые рынки. Также федеральные эксперты подробно остановись на инструментах помощи для предприятий, работающих по направлению передовых технологий: по разработке искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальностей, нейротехнологий, новых материалов и фотоники.

Меры поддержки предоставляются компаниям, разрабатывающим продукты по направлениям Национальной технологической инициативы (НТИ) – в том числе перспективным для Красноярского края рынкам: Аэронет, Нейронет, Энерджинет, Автонет, Технет, Хоумнет и Фуднет. В регионе оператором по отбору и поддержке инновационных проектов региона для новых технологических рынков выступит Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ).

Как отметил директор по развитию инновационной экосистемы АО «РВК» Алексей Гусев, Красноярский край – один из приоритетных регионов для перезапуска программы НТИ:

«В настоящий момент в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина осуществляется перезапуск Национальной технологической инициативы, где мы начинаем процесс перезагрузки взаимодействия с региональными активами. Красноярский край является крупным промышленным центром и обладает высоким научным потенциалом. В регионе сегодня развиваются технологические проекты по направлениям рынков НТИ — Аэронет, Автонет, Нейронет и др. Для нас важно совместно выстроить экосистему поддержки и продвижения перспективных проектов, которые принесут экономический эффект региону, будут иметь экспортный потенциал и станут заметны на мировом уровне».

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев подчеркнул, что в настоящий момент по направлению развития НТИ формируется новая дорожная карта, в которую войдут крупнейшие разработки и технологии компаний региона. «Мы благодарны коллегам и представителям РВК за оказание содействия по включению Красноярского края в реализацию программы Национальной технологической инициативы. Напомню, что край реализует мероприятия по этой программе, начиная с 2017 года. Мы стали одними из первых регионов, кто разработал региональную дорожную карту – для формирования системы по обеспечению развития малых и средних наукоемких предприятий. По профильным направлениям НТИ поддержку получили 9 компаний, занимающихся разработкой и развитием космических и информационных технологий, разномасштабных комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики, - отметил Егор Васильев. - Сейчас мы начали разработку новой дорожной карты развития НТИ, в которой мы планируем учитывать новые для себя направления отбора инновационных проектов: на рынках Хоумнета, Автонета, Технета и Фуднета. Мы рассчитываем, что входной точкой по отбору и продвижению перспективных разработок станет КРИТБИ, который окажет всю необходимую помощь бизнес-сообществу по поддержке предпринимательской инициативы».

Получить дополнительную информацию по программам поддержки РВК для предпринимателей можно в Проектном офисе КРИТБИ по номеру телефона +7 (391) 201-77-77 доб. 2051.