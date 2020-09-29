Гидрометцентр прогнозирует теплый октябрь в Красноярске

Теплый октябрь в Красноярске прогнозируют синоптики Гидрометцентра России. Это предварительные данные, достоверность которых около 60%, подчеркивают метеорологи.

Среднемесячная температура октября будет выше нормы в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, а также на большей части Дальневосточного федерального округа. Температура ноября в Красноярске будет в пределах нормы.

В первые дни октября в краевом центре будет прохладно и пасмурно. Днем Гидрометцентр прогнозирует около +5…+8 градусов, ночью до -2 градусов.