На победу в конкурсе концепций обновления Центрального парка Красноярска претендуют участники из 15 стран

Финалистов международного конкурса на разработку концепции развития Центрального парка Красноярска назовут 6 октября 2020 года. Жюри, которое возглавил губернатор Красноярского края Александр Усс, соберется на решающее заседание в столице региона. Конкурс проходит по инициативе и при поддержке РУСАЛа.

Прием заявок завершился 24 сентября 2020 года. Открытый международный конкурс на разработку концепции развития Центрального парка Красноярска заинтересовал почти 200 архитектурных бюро и компаний из 33 государств. В итоге заявки, соответствующие условиям отбора, подали 23 индивидуальных участника и 20 консорциумов, которые объединили различные бюро, студии и компании. В итоговом списке претендентов на победу и разработку проекта обновления одного из старейших парков Сибири представители 15 стран.

Больше всего участников из России – 51 компания из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Кемерова, Томска, Ярославля. Есть и красноярские архитекторы. Из зарубежных стран в лидерах компании Великобритании – пять заявок, три из Нидерландов, по две компании из США и Франции, а также представители Австралии, Германии, Индии, Казахстана, КНР, Румынии, Словакии, Швеции и Японии.

– Центральный парк практически с момента основания является одним из ключевых символов города и любимым местом отдыха красноярцев. Реконструкция этого пространства должна одновременно и сохранить его с исторической точки зрения и сделать еще востребованнее, комфортнее, красивее. Для такой уникальной задачи мы и постарались привлечь лучших архитекторов, проектировщиков, дизайнеров общественных пространств, – отмечает генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. – Жюри предстоит непростой выбор. Мы уверены, что финалисты смогут предложить решения мирового уровня, которые смогут сделать парк единым рекреационным ресурсом для жителей, наряду с Историческим кварталом, площадью Революции, сквером Сурикова и набережной Енисея. Этот опыт и идеи могут стать источником и следующих преобразований в Красноярске и других городах региона.

Жюри конкурса под председательством Александра Усса, губернатора Красноярского края, выберет и назовет трёх финалистов, которые продолжат борьбу во втором этапе конкурса и предложат своё видение концепции Центрального парка.

– Конечно, мнения жителей о том, каким должен стать парк, найдут отражение в проекте, и уже понятны основные проблемы, которые нужно решать. Это состояние инфраструктуры для прогулок, необходимость нового освещения и детских площадок, комфортной современной мебели и пространств для зимнего отдыха, – отметил глава Красноярска Сергей Ерёмин. – После реконструкции Центральный парк должен представить новый уровень благоустройства. Нам нужно превратить его в образцовое пространство.

Вышедшие в финал команды получат по 900 000 рублей. По результатам голосования жюри и распределения мест в финале команды дополнительно получат: победитель – 1 800 000 рублей, участник, занявший второе место, – 1 000 000 рублей, участник, занявший третье место, – 500 000 рублей.

В состав жюри вошли признанные российские и международные эксперты по развитию и реновации общественных и исторически ценных пространств. В их числе директор по развитию региональных парков региона Антверпен (Бельгия) Питер Вердик —международный куратор конкурса, Ирина Крымова — аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, директор Urban Policy Institute, советник президента Союза архитекторов России Евгения Муринец.

Компанию РУСАЛ в жюри представят генеральный директор Евгений Никитин и Елена Безденежных, вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления, а Красноярск — Сергей Ерёмин, глава города, Юлия Соловарова, главный архитектор Красноярска и Сергей Геращенко, директор Института архитектуры и дизайна СФУ. Международному жюри предстоит выбрать финалистов и победителя конкурса.