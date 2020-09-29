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В Эвенкии проложат более 4 000 км автозимников

Главная Общество
Красноярск
13:01 29 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Эвенкии зимой введут в эксплуатацию более 4000 км автозимников. Такие дороги для северных территорий края имеют стратегическое значение. По данным регионального правительства, часть поселений, не имеющих выхода на реки, получают все важные грузы для жизнеобеспечения именно по зимникам. 

Так, в декабре в Эвенкийском районе заработает автозимник Кербо – Суринда протяженностью 230 км.

«Это направление уже с декабря будет обеспечивать связь Байкитской группы поселений с Турой, Ванаварой и другими поселениями района. Кроме того, завершено устройства автозимника «Обход Юрубчено-Тохомского месторождения» на участке 0-35 км, по которому ранее был открыт только технологический проезд. Предстоящей зимой это направление будет работать в полном объеме, обеспечив  бесплатное сообщение Эвенкийского района с другими территориями края по Байкитскому направлению», - пояснили в правительстве. 

В планах властей расширить автозимник Тура – Ванавара – гр. Кежемского района на участке 50-99 км, а также дорогу Тура – Байкит – гр. Богучанского района.

Уже определены проекты на следующий год. В 2021-м власти хотят завершить регистрацию прав собственности и поставить на кадастровый учет автозимники Тура – Чиринда-Ессей (607 км) и Тура – Чиринда – Ессей – Эконда (350 км).

«Таким образом, будет поставлено на учет 62% всех сухопутных автозимников Эвенкии», - подытожили в краевом правительстве. 

Фото: КрУДор

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