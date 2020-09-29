В крае прокуратура заблокировала сайты с советами об искажении показаний счетчиков

Прокуратура Каратузского района потребовала заблокировать сайты, на которых публиковалась информация об искажении реальных данных с приборов учета воды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На интернет-ресурсах пользователи могли прочитать советы о том, как остановить счетчики.

«Указанные советы преподносятся как способы уменьшения объемов потребления коммунальных ресурсов, позволяющих потребителю искажать показания приборов учета и не оплачивать часть фактически полученных услуг», - пояснили в прокуратуре.

В ведомстве предупредили, что в Сети запрещено распространять такую информацию. За искажение данных с приборов учета предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Ведомство обратилось в суд с требованием заблокировать пять сайтов. Высшая инстанция удовлетворила иск.