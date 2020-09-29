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На юге края показали неудачную охоту кота на расплодившихся мышей

Главная Общество
Красноярск
11:58 29 Сентября 2020
общество, красноярск, охотник
Автор: Sibnovosti.ru
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В Саяно-Шушенском заповеднике сняли на видео неудачную охоту кота на мышей - в этом году на юге края нашествие грызунов. Такого количества мелких зверьков инспекторы не помнят. Всему виной теплая погода и большое количество корма. 

«На кордоне Кургол рассказывают, что грызуны всячески стараются попасть в дом и с удовольствием прячутся в обуви, оставленной на улице, в коробках и различных хозяйственных емкостях. Кошки на кордонах заповедника, расположенных в охранной зоне, свой хлеб отрабатывают и мышей гоняют. Но в 2020 году с мышиным натиском справиться очень тяжело», - рассказали в заповеднике. 

Один из местных котов попытался поймать мышь около деревянной избы. Хищник по имени Тихон сделал несколько попыток, но все они оказались неудачными - мышь ускользнула из лап кота. 

Отметим, что на территории Саяно-Шушенского заповедника обитает десять видов мышевидных грызунов. Часто визуально встречается восточно-азиатская мышь, красно-серая и красная полевки. 

Видео: Саяно-Шушенский заповедник

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