На юге края показали неудачную охоту кота на расплодившихся мышей

В Саяно-Шушенском заповеднике сняли на видео неудачную охоту кота на мышей - в этом году на юге края нашествие грызунов. Такого количества мелких зверьков инспекторы не помнят. Всему виной теплая погода и большое количество корма.

«На кордоне Кургол рассказывают, что грызуны всячески стараются попасть в дом и с удовольствием прячутся в обуви, оставленной на улице, в коробках и различных хозяйственных емкостях. Кошки на кордонах заповедника, расположенных в охранной зоне, свой хлеб отрабатывают и мышей гоняют. Но в 2020 году с мышиным натиском справиться очень тяжело», - рассказали в заповеднике.

Один из местных котов попытался поймать мышь около деревянной избы. Хищник по имени Тихон сделал несколько попыток, но все они оказались неудачными - мышь ускользнула из лап кота.

Отметим, что на территории Саяно-Шушенского заповедника обитает десять видов мышевидных грызунов. Часто визуально встречается восточно-азиатская мышь, красно-серая и красная полевки.

Видео: Саяно-Шушенский заповедник