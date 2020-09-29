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Для грузовиков закроют въезд на ул. Техническую в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
11:21 29 Сентября 2020
общество, красноярск, груз
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске с 19 октября 2020 года движение грузовиков по ул. Технической будет запрещено. Об этом объявили в мэрии. 

На въезде чиновники обещают установить знаки, запрещающие фурам массой более 3,5 тонн въезжать на улицу со стороны Ладо Кецховели.

«Такое решение принято в связи с многочисленными обращениями граждан. На участке ведутся строительные работы и большегрузный транспорт нарушает утвержденную для производства работ схему движения», - рассказали в администрации. 

Изменения введут 19 октября - они будут действовать на постоянной основе. 

Напомним, ранее чиновники предложили схему ограничений для большегрузов в Красноярске. 

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