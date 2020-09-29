Для грузовиков закроют въезд на ул. Техническую в Красноярске

В Красноярске с 19 октября 2020 года движение грузовиков по ул. Технической будет запрещено. Об этом объявили в мэрии.

На въезде чиновники обещают установить знаки, запрещающие фурам массой более 3,5 тонн въезжать на улицу со стороны Ладо Кецховели.

«Такое решение принято в связи с многочисленными обращениями граждан. На участке ведутся строительные работы и большегрузный транспорт нарушает утвержденную для производства работ схему движения», - рассказали в администрации.

Изменения введут 19 октября - они будут действовать на постоянной основе.

Напомним, ранее чиновники предложили схему ограничений для большегрузов в Красноярске.