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Мэр Сергей Еремин призвал красноярцев снимать на видео уличных граффитистов

Главная Общество
Красноярск
11:10 29 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава города Сергей Еремин призвал красноярцев фотографировать и снимать на видео граффитистов, которые портят здания, столбы и ограждения своими надписями. Об этом он сообщил в социальных сетях. 

«Буквально вчера я публиковал пост про скучные стены зданий, которые преображает наша молодежь, превращая их в удивительные картины. А сегодня я просто в бешенстве от поведения хулиганов, которые своими «художествами» портят все подряд», - написал Еремин. 

Так, на прошлой неделе граффитисты изрисовали надписями стены на переходе у Театральной площади. На Белинского вандалы испортили творение уличных художников. 

«Из-за того, что уже поверх картины стали появляться нецензурные выражения – пришлось закрасить и маты, и, соответственно, саму картину», - жалуется глава города.

Еремин сообщил, что вандалы буквально «атаковали» центр Красноярска. Таких уличных граффитистов мэр просит снимать на камеру. 

«Если вы увидели, что кто-то орудует баллончиком с краской, портя наше с вами городское имущество, – сфотографируйте или снимите происходящее на видео и отправьте в директ аккаунта Службы городовых с указанием адреса и времени съемок. Совместно с полицией мы постараемся найти вандалов», - резюмировал Еремин. 

Фото: Сергей Еремин / Instagram

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