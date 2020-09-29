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Владельцев павильонов ждут штрафы за мусор и незаконную рекламу

Главная Общество
Красноярск
09:59 29 Сентября 2020
проверка, реклама, город, торговля, мусор
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За август и сентябрь служба городовых провела инспекции 106 павильонов, находящихся на придомовых территориях, нарушения выявлены на 97 объектах. 34 собственника привлечены к административной ответственности.

Граффити, баннеры и обрывки бумажных объявлений на фасаде, грязные окна – самые частые претензии к владельцам павильонов. Участники рейдов также отмечали несоблюдение правил внешней отделки, незаконные плакаты на входе в торговые точки. Жители дворов регулярно жалуются на то, что владельцы не соблюдают санитарные требования, на прилегающих к павильонам территориям складируется бытовой мусор, что также является нарушением правил благоустройства.

​«Неопрятные павильоны портят общий облик дворовых территорий. Сотрудники службы разъясняют правила оформления и содержания объектов, многие предприниматели идут на контакт, остальным грозит существенный штраф», - отметил руководитель службы городовых Андрей Бяков.

Напомним, сотрудники службы городовых выдают уведомление владельцу торговой точки с зафиксированным перечнем нарушений. Собственник павильона должен устранить все замечания. Если этого не происходит, то на владельца торговой точки налагается административный штраф.  На должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических - до 100 тысяч рублей.

Владельцев павильонов ждут штрафы за мусор и незаконную рекламу

«Архитектурно-художественный регламент четко описывает требования к внешнему виду павильонов и киосков. Все поверхности временных объектов должны быть облицованы. Можно использовать различные панели, металлические или деревянные, или панели, имитирующие натуральные материалы. Колористическое решение таких объектов включает использование ахроматических цветов, оттенков бежевого, натуральных цветов материала (дерево, кирпич, камень, металл). Не допускаются любые виды оформления на внешних поверхностях киосков, павильонов, витражном остеклении - с обеих сторон, входных дверях, за исключением размещения информационных табличек», - пояснила исполняющий обязанности руководителя управления архитектуры Юлия Соловарова.

Сотрудники службы городовых продолжают системную работу по соблюдению Правил благоустройства и архитектурно-художественного регламента собственниками временных сооружений.

Фото: пресс-служба администрации г. Красноярска
По материалам пресс-службы администрации г. Красноярска

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