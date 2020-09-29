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Состоялась защита проектов студентов и молодых ученых «Навигатор инноватора. Красноярск»

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Красноярск
08:35 29 Сентября 2020
проекты, инновации, технологии, защита, it-технология
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В Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе (КРИТБИ) состоялся финал программы «Навигатор инноватора. Красноярск». Проект был организован Фондом «Сколково», Открытым университетом Сколково и бизнес-инкубатором КРИТБИ.   В завершающий день команды выступили с презентациями проектов перед компетентным жюри и представили дорожную карту развития своих разработок.

Из 22 проектов команд, принявших участие в программе, для защиты были отобраны 13 лучших IT-стартапов: это сервисы для организации онлайн-соревнований, тематических экскурсий в Красноярске, приложения для медицинских клиник по проведению экспресс-диагностики здоровья человека, проект по разработке самозатягивающихся кроссовок футуристического типа и другие изобретения.

Состоялась защита проектов студентов и молодых ученых «Навигатор инноватора. Красноярск»

Напомним, что перед защитой для разработчиков состоялся четырехдневный интенсив, в ходе которого краевые и федеральные эксперты подробно рассказали, как реализовать инновационную разработку, чем идея отличается от бизнес-плана, а также как вести себя с конкурентами. 

Как поделились финалисты проекта, участие в программе помогло получить нужные знания для успешного продвижения проекта на действующем рынке. Студенты Сибирского федерального университета отметили, что проект позволил им закрепить новые навыки на практике.

Команда «Электрикус»:

«Наша команда работает над мобильным приложением для водителей электромобилей. Это спин-офф для компании “Электрикус”, которая занимается созданием станций для зарядки электрокаров. Создаваемый нами IT-продут включает в себя возможность бронирования электрической станции, индикацию очередей на каждой из них, возможность оплаты услуг, оперативный чат технической поддержки и многие другие полезные функции. Таким образом, мы создаем не только комфортную инфраструктуру для существующих электромобилистов, но и формируем тренд на использование экологически чистого транспорта, – рассказала Александра Миронова, студентка института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета. – Программа “Навигатор инноватора” мне очень понравилась, тем более, что она неразрывно связана с моими интересами и специальностью “Инноватика”, которая направлена на создание инновационного продукта, реализацию высокотехнологичного бизнеса – от идеи до монетизации».

Состоялась защита проектов студентов и молодых ученых «Навигатор инноватора. Красноярск»

Команда «OptiDrive»:

«Мы создаем приложение для автошкол, которое направлено на оптимизацию их работы и привлечение новых клиентов. Наша разработка работает по принципу агрегатора, который создает скидки для компаний и перенаправляет пользователей в автошколы, где наблюдается малый поток покупателей. Для каждого клиента мы подбираем самый оптимальный для него вариант обучения – по заданным параметрам, – поделился Данил Кравцов, студент института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета. – У нас уже есть первые продажи, а также разработан дизайн и веб-сайт приложения. Сейчас мы находимся в поисках инвестиций для дальнейшей реализации проекта и новых членов команды – IT-разработчиков. Поэтому программа “Навигатор инноватора” нам отлично подошла как будущим предпринимателям».

Состоялась защита проектов студентов и молодых ученых «Навигатор инноватора. Красноярск»

По итогам «Навигатора инноватора» все выпускники получили сертификат от Фонда «Сколково», а участники программы «УМНИК» также стали обладателями сертификата от Фонда содействия инновациям о прохождении преакселератора.  Кроме того, все команды получат поддержку от бизнес-инкубатора КРИТБИ в дальнейшей реализации стартапов, а также помощь по участию проектов в финансовых программах поддержки Фонда содействия инновациям.

Состоялась защита проектов студентов и молодых ученых «Навигатор инноватора. Красноярск»

Фото: КГАУ «КРИТБИ»
По материалам КГАУ «КРИТБИ»

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