29 сентября
Красноярск
погода +8 °C
78.67
 
€ 91.48
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жительница края пойдет под суд за разгромленную буддийскую ступу

Главная Общество
Красноярск
10:09 29 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

Жительница Красноярского края пойдет под суд за осквернение буддийской ступы Бодхи. Из-за религиозной ненависти к людям, исповедующим другую религию, женщина молотом разгромила культовое сооружение. Орудие она принесла с собой специально, разнесла им стеклянную нишу, достала оттуда статуэтку Будды и бросила ее на землю.

«Действия женщины, выраженные в обезображивании внешнего вида религиозного объекта и глумлении над духовными ценностями, о которых общественности стало известно после просмотра видеозаписи, размещенной очевидцами событий интернете, оскорбили чувства верующих, вызвали общественное негодование и порицание», - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «вандализм». Материалы направлены в Емельяновский районный суд.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В крае прокуратура заблокировала сайты с советами об искажении показаний счетчиков

В крае прокуратура заблокировала сайты с советами об искажении показаний счетчиков

29 Сентября 2020 г.
За это предусмотрена ответственность
Новости Красноярска: На юге края показали неудачную охоту кота на расплодившихся мышей

На юге края показали неудачную охоту кота на расплодившихся мышей

29 Сентября 2020 г.
В Саяно-Шушенском заповеднике нашествие грызунов
Новости Красноярска: Для грузовиков закроют въезд на ул. Техническую в Красноярске

Для грузовиков закроют въезд на ул. Техническую в Красноярске

29 Сентября 2020 г.
Ограничения вступают в силу с 19 октября
Новости Красноярска: Мэр Сергей Еремин призвал красноярцев снимать на видео уличных граффитистов

Мэр Сергей Еремин призвал красноярцев снимать на видео уличных граффитистов

29 Сентября 2020 г.
Важно поймать тех, кто портит здания
Новости Красноярска: Владельцев павильонов ждут штрафы за мусор и незаконную рекламу

Владельцев павильонов ждут штрафы за мусор и незаконную рекламу

29 Сентября 2020 г.
Служба городовых провела инспекции 106 павильонов
Новости Красноярска: В Красноярске появилась книга про Алексея Клешко

В Красноярске появилась книга про Алексея Клешко

29 Сентября 2020 г.
Автор-составитель издания - политолог и журналист Александр Чернявский
Новости компаний
25/09
Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте
25/09
У Сбербанка новое название – Сбер – и масса новых сервисов
23/09
Водолазы компании «КрасКом» законсервировали речной фонтан у о. Посадного
22/09
СФУ открывает продленку для младших школьников
22/09
СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярским водителям рекомендуют «переобуть» автомобили

Красноярским водителям рекомендуют «переобуть» автомобили

28 Сентября 2020 г.
Наступает похолодание
Новости Красноярска: В Красноярском крае стабилизировалась ситуация с коронавирусом

В Красноярском крае стабилизировалась ситуация с коронавирусом

24 Сентября 2020 г.
Об этом заявили в Роспотребнадзоре
Новости Красноярска: В Железногорске экс-руководителя управления образования поймали на взятке

В Железногорске экс-руководителя управления образования поймали на взятке

25 Сентября 2020 г.
Чиновника отправили под домашний арест
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru