Жительница края пойдет под суд за разгромленную буддийскую ступу

Жительница Красноярского края пойдет под суд за осквернение буддийской ступы Бодхи. Из-за религиозной ненависти к людям, исповедующим другую религию, женщина молотом разгромила культовое сооружение. Орудие она принесла с собой специально, разнесла им стеклянную нишу, достала оттуда статуэтку Будды и бросила ее на землю.

«Действия женщины, выраженные в обезображивании внешнего вида религиозного объекта и глумлении над духовными ценностями, о которых общественности стало известно после просмотра видеозаписи, размещенной очевидцами событий интернете, оскорбили чувства верующих, вызвали общественное негодование и порицание», - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «вандализм». Материалы направлены в Емельяновский районный суд.