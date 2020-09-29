Роспотребнадзор рекомендовал пожилым красноярцам ограничить посещение общественных мест

Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым красноярцам о мерах профилактики во время COVID-19. Людям старше 60 лет рекомендуют ограничить пребывание в общественных местах и не пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик. Следует как можно реже заходить в супермаркеты, торговые центры, МФЦ и банки.

«Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно», - советуют в Роспотребнадзоре.

Кроме того, пожилым людям советуют ограничить общение с друзьями и близкими, вернувшимися из-за границы. При проявлении первых признаков простуды, в поликлинику советуют не ходить, а вызвать врача на дом. Также важно чаще мыть руки и обрабатывать поверхности, сумки и сотовые телефоны антибактериальными салфетками.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусом. Первый замдиректора федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий Андрей Юрченко сообщил, что вторая волна COVID-19 в России началась еще две недели назад. Причины всплеска заболеваемости - несоблюдение социальной дистанции и сезонный фактор.