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Названы авторы лучшей концепции благоустройства Красной площади Красноярска

Главная Общество
Красноярск
08:30 29 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Определен проект, который будет взят за основу благоустройства Красноярской площади Красноярска. Первое место в конкурсе на лучшую концепцию развития общественного пространства заняла арт-группа молодых архитекторов «ЧертИ». Авторы получат 250 тысяч рублей в качестве главного приза за разработку. Также денежных наград удостоены архитекторы из СФУ под руководством Ирины Крыловой и «ПСК «ПроектСтройСервис», занявшие второе и третье места по итогам конкурса.

В мэрии сообщили, что концепцию победителя возьмут за основу реновации Красной площади, доработав ее совестно с авторами. Важно подчеркнуть историческую ценность этого общественного пространства для города, отметил глава Красноярска Сергей Еремин:

«Наша Красная площадь уже давно нуждается в реконструкции и благоустройстве. При подготовке проекта очень важно принять во внимание такой аспект, как сохранение памятных объектов. Вместе с тем, площадь должна обрести современный облик, стать более полезным в функциональном плане общественным пространством», – пояснил глава города.

Напомним, Красную площадь собираются реконструировать к 400-летию Красноярска. 

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