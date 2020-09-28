Строительство метро в Красноярске планируют начать с нового года

Власти выбрали подрядчика, который займется строительством метро в стволах шахт улиц Ладо Кецховели и Высотная, а также в правом перегонном тоннеле от ул. Высотная до ул. Копылова.

Начать работы строители планируют уже с 1 января. На работы в 2021 году в бюджете предусмотрено более 72 млн рублей. Контракт на строительство будет заключен с компанией «Красноярскметрострой», которая стала единственным участником торгов.

Отметим, что положительного заключения Главгосэкпертизы у проекта красноярского метро пока нет. Краевые власти рассчитывают уладить эти формальности до конца года.

Ранее было заявлено, что первая ветка метро со станциями «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира» и «Ленинская» будет построена за три года.

Фото: разработчики проекта