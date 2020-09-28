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В районных администрациях Красноярска открыты «горячие линии» по отоплению

Главная Общество
Красноярск
16:55 28 Сентября 2020
общество, красноярск
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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По поручению главы города во всех районных администрациях Красноярска заработали «горячие линии» по началу отопительного сезона. Горожанам советуют обращаться туда с проблемами подачи тепла в дома, которые не могут или отказываются решать управляющие компании. Звонки во всех районах в течение трех ней принимают по единому графику: с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 – 14:00.
В среду, 30 сентября, с 17:00 до 18:00 состоится горячая линия главы города по началу отопительного сезона.

Телефоны районных горячих линий по отоплению в районах Красноярска:

  • Центральный – 227-38-76

  • Октябрьский – 247-01-20

  • Железнодорожный – 221-46-49, 221-20-64

  • Советский – 220-06-33

  • Свердловский – 261-18-33

  • Кировский – 222-37-37

  • Ленинский – 264-16-73

Напомним, отопительный сезон в Красноярске начался 23 сентября. На подключение к отоплению всех зданий города коммунальщикам нужно 10 дней. Часто причиной отсутствия тепла в квартире являются завоздушенные стояки. Эту проблему решают управляющие компании.

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