В Красноярском крае продолжается акция «Помоги учиться дома»

Акция реализуется Красноярским региональным отделением партии «Единая Россия» и Благотворительным фондом имени Людмилы Пимашковой

Новые планшеты для дистанционной учебы и полезного досуга получили дети из двух красноярских семей в рамках благотворительной программы фонда «Поддержка добрых дел» и партийной акции «Помоги учиться дома». Передача состоялась в пятницу, 25 сентября, в благотворительном фонде имени Людмилы Пимашковой.

Новые гаджеты вручила школьникам руководитель фонда Наталья Пальчик. Она отметила, что семьи находятся в сложной жизненной ситуации и действительно нуждаются в этих гаджетах, особенно в связи с вероятным возвращением школ к дистанционному обучению.

«В нашей программе поддержки добрых дел есть такая помощь, которая оказывается со стороны благотворителей нуждающимся гражданам. То есть люди, которые хотят помочь, могут в рамках этой программы фонда эту помощь оказывать. Сегодня мы вручаем планшеты двум семьям, двум мальчишкам, которые учатся и которые уже пережили один дистант. И есть большая вероятность, что этот дистант будет продолжен, а технических возможностей у семей нет. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы дети имели такую возможность. Мы надеемся, эти планшеты помогут им справиться с какими-то сложными ситуациями в жизни», - рассказала Наталья Пальчик.

Мамы школьников выразили большую благодарность фонду и партии «Единая Россия». Они также рассказали о своих детях и их увлечениях. Планшеты пригодятся мальчишкам и для учебы, и для занятий хобби.

«Матвей учится в 10 классе в 133 школе. В учебе есть и четверки, и пятерки, но он ответственный, надежный помощник мне. Я могу с гордостью сказать, что это мое надежное плечо. Планшет пригодится и в учебе, и в досуге. Матвей интересуется музыкой, пишет электронную музыку, очень тянется к этой сфере. Его мечта – стать звукорежиссером или звукооператором. На сегодняшний день наши возможности ограничены. Но он очень старается, учится. Надеюсь, что за 10 и 11 класс оценки у него подтянутся, и он сможет осуществить свою мечту – поступить в институт им. Хворостовского», - рассказала Наталья Сергеевна Полоник.

«Сергей учится в седьмом классе. Очень любит футбол, он спортивный ребенок. У нас есть разные медали, грамоты. В школе больше всего любит литературу, физику и физкультуру. Сейчас у нас есть один дистанционный день в неделю. По средам он учится дома, поэтому планшет, безусловно, поможет учиться и сейчас, и потом, если снова полностью перейдем на дистанционное обучение», - рассказала Ольга Анатольевна Воропаева.

Отметим, с начала пандемии партия «Единая Россия» инициировала акцию «Помоги учиться дома», в рамках которой нуждающимся семьям в территориях вручают планшеты для дистанционного обучения. Также члены партии проводят сборы вещей и канцелярии, которые передают в многодетные и малоимущие семьи.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»