Красноярским водителям рекомендуют «переобуть» автомобили

Красноярским автомобилистам из-за приближающегося похолодания рекомендуют сменить летние шины на зимние. Об этом 28 сентября сообщили в ГИБДД. Сделать это лучше до первого снега.

«На этой неделе синоптики прогнозируют похолодание, в связи с чем на дорогах города и края может образоваться гололедица. Инспекторы советуют водителям, в особенности тем, кто осуществляет выезды по загородным автодорогам, заменить летние шины на зимние», - рассказали в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что осенью температура часто опускается до нуля градусов и ниже. Из-за этого на дорогах образуется пленка льда.

«Водителям следует перестроиться на более плавный стиль вождения, увеличить дистанцию между транспортными средствами и вести автомобиль внимательнее», - добавили в ведомстве.

Подробнее о погоде на неделю можно прочитать здесь.