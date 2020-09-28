«Норникель» выделит 2 млрд рублей на поддержку коренных народов Таймыра

Компания «Норникель» объявила о сотрудничестве с тремя организациями, представляющими интересы коренных народов полуострова Таймыр. Промышленники разработали комплексный план содействия развитию населения, проживающего на севере Красноярского края.

Так, проект рассчитан на пять лет. В течение этого времени компания выделит 2 млрд рублей. Вся программа будет действовать до 2024 года. «Норникель» перечислил основные меры поддержки: защита исконной среды обитания, финансирование жилищных, медицинский, инфраструктурных и туристических проектов, а также поддержка традиционных видов деятельности.

Сотрудничество «Норникеля» и коренных народов севера очень важно – оно поспособствует развитию всего региона.

В компании рассказали, что новая программа стала результатом этнологической экспедиции, которая прошла летом этого года на Таймыре. Ее участники проводили опросы, постоянно общались с народами севера. Затем специалисты определили приоритетные задачи – это создание сезонных рабочих мест в таких областях, как туризм, оленеводство, рыболовный и охотничий промысел.

В планах компании помочь в строительстве цехов по переработке оленины и рыбы, приобрести рефрижераторные установки, возвести этнокомплекс с мастерскими для производства изделий из меха. Также народам нужна помощь в субсидировании вертолетных перевозок, организации целевого обучения для дальнейшего трудоустройства в «Норникель» и другие не менее важные пункты. Ознакомиться со всей презентацией можно на сайте.

«Мы совместно сформировали новые системные меры поддержки коренных народов, проживающих на территории Таймыра, которые сегодня закрепляются в форме соглашения. В разработанную программу вошли более 40 мероприятий, рассчитанных на пять лет. На ее финансирование предусмотрено около 2 млрд руб. Программа поддержки, прежде всего, предусматривает мероприятия, направленные на развитие экономической деятельности КМНС и воспроизводство возобновляемых ресурсов, которые являются материальной базой традиционного хозяйствования и основой сохранения коренных этносов. "Норникель" традиционно взаимодействует с организациями, представляющими интересы КМНС в регионах операционной деятельности, обеспечивая прозрачность принятия решений и максимальную эффективность реализации совместных проектов», – прокомментировал Андрей Грачев, вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам.

По словам президента Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» Григорий Ледков отметил важность соглашения:

«Соглашение может служить примером для других компаний, поскольку оно подчеркивает, как важно сохранять среду обитания коренных народов и защищать наши ценности и традиции.Полномасштабная этнологическая экспертиза сама по себе стала большим шагом в нужном направлении и проложила путь для дальнейших подобных проектов. На базе заключений экспертизы будут приняты жизненно важные для коренных народов меры. Мы уверены, что соглашение позволит нам выйти на новые совместные подходы к устойчивому развитию Севера и решить наиболее острые проблемы местных сообществ».

Отметим, что «Норникель» регулярно участвует в проектах, направленных на экономическое и социальное развитие коренного населения Таймыра. На средства компании в Дудинке реконструирован бассейн «Нептун», построен сельский дом культуры в поселке Хета, отремонтированы «Дудинский детский дом» и «Дудинский спортивный комплекс». Общая сумма расходов компании на эти и другие мероприятия, направленные на поддержку и развитие регионов постоянного проживания коренных народов, с 2018 по 2020 годы составила 277 млн рублей.

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»