Дачным маршрутам из Красноярска изменят график движения

Дачные маршруты переходят на осеннее расписание. Из-за похолодания и снижения пассажиропотока с 1 октября автобусы поедут по-новому. Это касается следующих маршрутов: №№ 1​8, 18С, 40, 40А и 40С.

Новый график опубликован на сайте мэрии. В администрации рассказали, что до 14 октября продленные рейсы маршрутов № 19 и № 37 до садовых обществ «Южное» и «Гренада» будут выполняться, а затем автобусы вернут к прежней схеме.

«С 15 октября перевозку пассажиров продолжат только маршруты №№ 18 и 40 по выходным дням. Конечную остановку автобусы маршрута № 18 будут делать на остановочном пункте «Сады»», - отметили в департаменте транспорта.

Напомним, информацию о движении автобусов можно узнать в Центральной диспетчерской службе городского пассажирского транспорта по телефону: 256-84-00 или на сайте.