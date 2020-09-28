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Экзотических животных в красноярском зоопарке переселили в теплые вольеры

Главная Общество
Красноярск
11:57 28 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском зоопарке «Роев ручей» экзотических животных переселили в теплые вольеры - в городе ожидаются заморозки и значительное похолодание. Ночные температуры опустятся на этой неделе до -2 градусов. 

«В зимние квартиры переехали экзотические птицы, капибары, сурикаты, жирафы, дикобразы, пингвины. Теперь за ними можно наблюдать в теплых помещениях», - объяснили в мэрии Красноярска. 

Отметим, что теплолюбивые животные останутся в закрытых вольерах до весны. Их переселят на улицу только в наступлением устойчивой теплой погоды. 

Фото: «Роев ручей»

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