Экзотических животных в красноярском зоопарке переселили в теплые вольеры

В красноярском зоопарке «Роев ручей» экзотических животных переселили в теплые вольеры - в городе ожидаются заморозки и значительное похолодание. Ночные температуры опустятся на этой неделе до -2 градусов.

«В зимние квартиры переехали экзотические птицы, капибары, сурикаты, жирафы, дикобразы, пингвины. Теперь за ними можно наблюдать в теплых помещениях», - объяснили в мэрии Красноярска.

Отметим, что теплолюбивые животные останутся в закрытых вольерах до весны. Их переселят на улицу только в наступлением устойчивой теплой погоды.

Фото: «Роев ручей»