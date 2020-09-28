Автомобиль должницы нашли по фото на сайте объявлений в Красноярске

В Красноярске судебный пристав отыскал автомобиль должницы по фотографии на сайте объявлений. На снимке машина оказалась случайно. Владелец другого транспортного средства опубликовал объявление о продаже, в кадр попала иномарка Mitsubishi Outlander.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по краю, автомобиль находился под залогом. Его хозяйка задолжала по кредиту почти 450 тысяч рублей. Машину она скрывала от приставов.

«Судебный пристав позвонил продавцу и узнал, где было сделано фото. В результате автомобиль был установлен и арестован», - пояснили в ведомстве.

Иномарку изъяли за долги. Ее передали на ответственное хранение.