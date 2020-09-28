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В Красноярске благодаря победе в грантовом конкурсе РУСАЛа открылся «Музейный двор»

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Красноярск
09:52 28 Сентября 2020
город, площадка, открытие, проект, отдых
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Проект «Культурное пространство «Музейный двор», расположенный во дворе Литературного музея им. В.П. Астафьева, стал одним из победителей грантового конкурса «Территория РУСАЛа». Он получил финансовую поддержку компании в размере 1 млн рублей. Благодаря этому у горожан появилась новая открытая площадка для интеллектуального отдыха в центре города, а у красноярского творческого сообщества – ещё одно пространство для реализации культурных проектов –  встреч, лекций, мероприятий.

Реконструкция музейного двора включила садово-ландшафтные работы, изготовление объёмно-пространственных композиций, монтаж освещения, установку охранных комплексов. Все работы проводились с учётом современных градостроительных тенденций и особенностей памятника архитектуры – музей расположен в особняке Цукермана, ( ул. Ленина, 66). 

В Красноярске благодаря победе в грантовом конкурсе РУСАЛа открылся «Музейный двор»

После реконструкции здесь появилось открытое сценическое пространство, скамейки для отдыха и зрительские места. Музейный двор, который прежде почти не использовался, превратился в доступную, комфортную и современную площадку для творческих встреч, лекций, выставок под открытым небом, концертов и театральных постановок.  Ее можно  посещать независимо от музея.

Создание нового оригинального пространства для культурного досуга горожан –  совместный труд многих красноярцев, которые сгенерировали идею, наполнили ее интересным содержанием, с азартом представили проект на конкурсе «Территория РУСАЛа» и одержали победу.

«Благодаря грантовой поддержке компании РУСАЛ двор музея преобразился. Теперь это не только историческое место с особенной атмосферой, но и культурное пространство, где молодые художники, поэты и музыканты нашего города будут встречаться, общаться и представлять свои творческие работы широкой публике. Множество гостей на открытии подтвердили, что наша инициатива востребована, поскольку городу не хватает таких мест»», – рассказала Ольга Ермакова, руководитель проекта «Культурное пространство «Музейный двор».

В Красноярске благодаря победе в грантовом конкурсе РУСАЛа открылся «Музейный двор»

Напомним, грантовый конкурс «Территория РУСАЛа» стартовал в 2013 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Он направлен на развитие инфраструктуры городов, где работают предприятия компании.  За 9 лет благодаря финансовой поддержке РУСАЛа в России реализовано 639 проектов на общую сумму более 400 млн рублей. Наиболее яркие инфраструктурные проекты Красноярска: развитие культурного пространства «Каменка», лаборатория прототипирования во Дворце пионеров, интерактивное образовательное пространство экологии и живой природы Экоцентр в «Козе-дерезе», культурно-досуговое пространство «Островок Мечты» в Кировском районе, культурное пространство «Ястынка» в Советском районе.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»
Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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