В Красноярске благодаря победе в грантовом конкурсе РУСАЛа открылся «Музейный двор»

Проект «Культурное пространство «Музейный двор», расположенный во дворе Литературного музея им. В.П. Астафьева, стал одним из победителей грантового конкурса «Территория РУСАЛа». Он получил финансовую поддержку компании в размере 1 млн рублей. Благодаря этому у горожан появилась новая открытая площадка для интеллектуального отдыха в центре города, а у красноярского творческого сообщества – ещё одно пространство для реализации культурных проектов – встреч, лекций, мероприятий.

Реконструкция музейного двора включила садово-ландшафтные работы, изготовление объёмно-пространственных композиций, монтаж освещения, установку охранных комплексов. Все работы проводились с учётом современных градостроительных тенденций и особенностей памятника архитектуры – музей расположен в особняке Цукермана, ( ул. Ленина, 66).

После реконструкции здесь появилось открытое сценическое пространство, скамейки для отдыха и зрительские места. Музейный двор, который прежде почти не использовался, превратился в доступную, комфортную и современную площадку для творческих встреч, лекций, выставок под открытым небом, концертов и театральных постановок. Ее можно посещать независимо от музея.

Создание нового оригинального пространства для культурного досуга горожан – совместный труд многих красноярцев, которые сгенерировали идею, наполнили ее интересным содержанием, с азартом представили проект на конкурсе «Территория РУСАЛа» и одержали победу.

«Благодаря грантовой поддержке компании РУСАЛ двор музея преобразился. Теперь это не только историческое место с особенной атмосферой, но и культурное пространство, где молодые художники, поэты и музыканты нашего города будут встречаться, общаться и представлять свои творческие работы широкой публике. Множество гостей на открытии подтвердили, что наша инициатива востребована, поскольку городу не хватает таких мест»», – рассказала Ольга Ермакова, руководитель проекта «Культурное пространство «Музейный двор».

Напомним, грантовый конкурс «Территория РУСАЛа» стартовал в 2013 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Он направлен на развитие инфраструктуры городов, где работают предприятия компании. За 9 лет благодаря финансовой поддержке РУСАЛа в России реализовано 639 проектов на общую сумму более 400 млн рублей. Наиболее яркие инфраструктурные проекты Красноярска: развитие культурного пространства «Каменка», лаборатория прототипирования во Дворце пионеров, интерактивное образовательное пространство экологии и живой природы Экоцентр в «Козе-дерезе», культурно-досуговое пространство «Островок Мечты» в Кировском районе, культурное пространство «Ястынка» в Советском районе.