На «Столбах» открылась спортивно-досуговая площадка «Перевал»

С сегодняшнего дня для посетителей национального парка "Красноярские Столбы" доступна спортивно-досуговая площадка "Перевал". В открытии нового объекта принял участие первый заместитель Губернатора – руководитель Администрации Губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.



Площадку благоустраивали с августа. За это время на "Перевале" установили детские игровые комплексы, уличные тренажеры, качели и лавочки, в том числе для малобильных людей. Появились и зоны для занятий спортом, например, йогой.

"Очень символично, что мы открываем новую площадку на "Столбах" в преддверии Дня туризма. "Перевал" – одно из самых популярных мест "Красноярских Столбов", именно поэтому важно сделать его удобным для взрослых и детей, а также гармоничным – с учётом экологических стандартов и без агрессивного вмешательства в природу. Я искренне рад, что это важное для нас пространство обрело новый облик и новые возможности. Уверен, что площадка станет любимым местом отдыха, встреч и общения всех гостей национального парка", – отметил Сергей Пономаренко.

Работы на площадке проводились за счет средств золотодобывающей компании "Полюс". Проект стал подарком предприятия к 95-летию "Красноярских Столбов". "Компания "Полюс" всегда с радостью откликается на предложения, касающиеся благоустройства нашего города и региона в целом. Ведь на территории Красноярского края находится наша флагманская производственная единица – Олимпиадинский горно-обогатительный комбинат. И многие наши сотрудники из Красноярска здесь живут и работают. Потому создание комфортных условий в городе и крае – это одна из наших ключевых задач как социально-ответственного бизнеса", – сказал исполняющий обязанности управляющего директора акционерного общества "Полюс Красноярск" Александр Токаренко после открытия площадки.





В прошлом году завершился первый этап благоустройства парка "Красноярские Столбы". Тогда специалисты очистили и укрепили береговую линию ручья Моховой, обустроили площадки для отдыха туристов, проложили экологическую тропу. В этом году благоустройство парка продолжилось. Сейчас работа ведется на территории Восточного входа. Здесь появится современный визит-центр с камерами хранения, местом для приёма пищи, которую туристы берут с собой, комнатой матери и ребёнка, теплыми помещениями для отдыха и переодевания. Будет обустроен отдельный туалет. Также для приезжающих на личном транспорте туристов создадут парковку на 130 мест.