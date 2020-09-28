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В Красноярск идут заморозки

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Красноярск
10:00 28 Сентября 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Снег в Красноярске начнет пробрасывать уже на этой неделе. В понедельник, 28 сентября, в городе будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер западного направления усилится до 11 м/с. Воздух прогреется до +11…+13°С.

В ночь на вторник, 29 сентября, похолодает до +2°С, в светлое время суток термометры покажут +12°С, возможен небольшой дождь.

В среду, 30 сентября, ночью Гидрометцентр прогнозирует заморозки до -3°С. В светлое время суток температура не поднимется выше +7°С, осадки сохранятся.

С четверга, 1 октября, ночные температуры опустятся до 0°С, по ночам может пробрасывать снег, а днем термометры будут показывать около +5°С, осадки сохранятся.

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