В Красноярск идут заморозки

Снег в Красноярске начнет пробрасывать уже на этой неделе. В понедельник, 28 сентября, в городе будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер западного направления усилится до 11 м/с. Воздух прогреется до +11…+13°С.

В ночь на вторник, 29 сентября, похолодает до +2°С, в светлое время суток термометры покажут +12°С, возможен небольшой дождь.

В среду, 30 сентября, ночью Гидрометцентр прогнозирует заморозки до -3°С. В светлое время суток температура не поднимется выше +7°С, осадки сохранятся.

С четверга, 1 октября, ночные температуры опустятся до 0°С, по ночам может пробрасывать снег, а днем термометры будут показывать около +5°С, осадки сохранятся.