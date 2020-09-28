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Красноярские байкеры закрыли мотосезон

Главная Общество
Красноярск
09:15 28 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские байкеры поставили яркую точку в мотосезоне 2020. Из-за аномально ранней весны в этом году мотоциклисты катались по городу почти полгода. Закрытие мотосезона состоялось на парковке «Платинум Арены» у Николаевского моста.

После показательных выступлений колонна из 1000 мотоциклистов поехала по улицам Красноярска. Байкеров сопровождали полицейские на мотоциклах.

«Сезон был не богат на события из-за карантинных мер. Очень жаль, что не обошлось без потерь в нашем строю, я имею в виду смертельные ДТП. Поэтому желаю мотоциклистам соблюдать правила безопасности, скоростной режим и ПДД. В следующем году надеемся, что сезон будет более насыщенным и позитивным», — отметил организатор группы «МотоЖизнь Красноярск» Алексей Перелыгин. 

Отметим, что с закрытием мотосезона традиционно завершает свою работу и мотовзвод полка ДПС Красноярска. Однако официально об этом пока не объявлено.

Фото: vk.com/moto_life_krsk

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