Красноярские байкеры закрыли мотосезон

Красноярские байкеры поставили яркую точку в мотосезоне 2020. Из-за аномально ранней весны в этом году мотоциклисты катались по городу почти полгода. Закрытие мотосезона состоялось на парковке «Платинум Арены» у Николаевского моста.

После показательных выступлений колонна из 1000 мотоциклистов поехала по улицам Красноярска. Байкеров сопровождали полицейские на мотоциклах.

«Сезон был не богат на события из-за карантинных мер. Очень жаль, что не обошлось без потерь в нашем строю, я имею в виду смертельные ДТП. Поэтому желаю мотоциклистам соблюдать правила безопасности, скоростной режим и ПДД. В следующем году надеемся, что сезон будет более насыщенным и позитивным», — отметил организатор группы «МотоЖизнь Красноярск» Алексей Перелыгин.

Отметим, что с закрытием мотосезона традиционно завершает свою работу и мотовзвод полка ДПС Красноярска. Однако официально об этом пока не объявлено.

Фото: vk.com/moto_life_krsk