Красноярцев позвали на субботник

Красноярск присоединился ко Всероссийской акции «День Воды». В субботу, 26 сентября, в городе состоится экомарафон по очистке берегов Енисея. Активисты будут наводить порядок на косе Орлиха в Советском районе Красноярска.

Присоединиться может каждый. Сбор участников состоится в 9:30 на конечной остановке «Профилакторий» по проспекту Ульяновский.

Организаторы советуют одеться потеплее, по возможность взять резиновые сапоги. Понадобится защитная маска. Весь инвентарь для уборки предоставят организаторы. Если в день субботника будет идти сильный дождь, уборку придется перенести на другой день.

