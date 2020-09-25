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Красноярцев позвали на субботник

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Красноярск
16:59 25 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярск присоединился ко Всероссийской акции «День Воды». В субботу, 26 сентября, в городе состоится экомарафон по очистке берегов Енисея. Активисты будут наводить порядок на косе Орлиха в Советском районе Красноярска.

Присоединиться может каждый. Сбор участников состоится в 9:30 на конечной остановке «Профилакторий» по проспекту Ульяновский.

Организаторы советуют одеться потеплее, по возможность взять резиновые сапоги. Понадобится защитная маска. Весь инвентарь для уборки предоставят организаторы. Если в день субботника будет идти сильный дождь, уборку придется перенести на другой день.
 

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