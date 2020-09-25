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В Москве вводят новые ограничения из-за COVID-19

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Красноярск
16:27 25 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Москве вводят новые ограничения из-за COVID-19. Мэр Сергей Собянин призвал горожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Это связано со значительным увеличением числа выявленных случаев коронавируса в столице.

«Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются», - указано на сайте мэра Москвы.

По сообщениям федеральных СМИ Сергей Собянин также направил письма в крупнейшие компании столицы с просьбой перевести часть сотрудников на «удаленку» из-за осенне-зимнего эпидемиологического сезона. 

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