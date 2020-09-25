«Русал» начал поставки используемых в космической отрасли материалов

Русал начал поставлять изделия, изготовленные с помощью 3D-печати. Основными заказчиками являются производители биопротезов и космической техники. Об этом рассказал РИА Новости технический директор компании Виктор Манн.

По его словам, в последнее время компания освоила производство высокопрочных алюминиевых порошков для аддитивных технологий, используемых в самых разных отраслях. При этом компания начала стабильные поставки порошковой продукции для 3D-печати как внутренним потребителям, так и за рубеж.

«Помимо поставок порошков, мы поставляем нашим клиентам и готовые изделия, напечатанные по их заказам. Основные заказчики - это предприятия, занимающиеся производством биопротезов и приборов для космической техники», - заявил Манн.

Институт легких материалов и технологий (входит в структуру компании) печатает изделия из порошков производства «Русала», в том числе и новых порошков, разработанных вместе с режимами печати, так как каждый порошок печатается по своему особому режиму.

«Так как технологии пока только завоевывают рынок, и сама по себе печать пока эффективна только для штучных или мелкосерийных изделий, основные заказы связаны с печатью различных прототипов деталей. В основном для космоса и машиностроения. Кроме того, мы регулярно печатаем элементы экзопротезов, 3D модели которых создаются исключительно под конкретного человека с учетом его физиологических особенностей», - рассказал технический директор компании.

Основным преимуществом такой технологии он назвал то, что при печати не требуется изготовление оснастки: при классической технологии ее необходимо будет изготавливать заново в случае даже незначительного изменения формы или размеров, что по сравнению с 3D печатью является экономически менее выгодным.

«Кроме того, как показала наша практика, эффективной является печать монолитных деталей, которые при производстве по классическим технологиям являются составными. В данном случае мы наглядно видим существенный выигрыш во времени производства. Но, пожалуй, самое главное преимущество заключается в том, что аддитивное производство позволяет получать новые формы, которые либо недоступны для традиционных технологий, либо крайне нетехнологичны, а это означает возможность создания деталей с улучшенными служебными характеристиками», - отметил Манн.

По материалам Русала