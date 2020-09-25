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Выпущенный благодаря «Роснефти» Атлас расскажет россиянам об Арктике

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Красноярск
14:51 25 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Выпущенный благодаря компании «Роснефть» Атлас расскажет россиянам об Арктике. Презентация уникального издания «Российская Арктика. Пространство, время, ресурсы» прошла в рамках пресс-конференции участников экспедиции в Арктику. Ее организовали специалисты ООО «Арктический Научный Центр» ПАО «НК «Роснфть» совместно с Институтом проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН и Центром морских исследований МГУ имени Ломоносова. Ученые исследовали животный мир Арктики в акваториях Карского и Баренцева морей, а также на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Над созданием атласа несколько лет трудились более 140 авторов: исследователи, ученые, картографы и иллюстраторы. Среди них немало выдающихся ученых, таких как член-корреспондент РАН Сергей Добролюбов, член-корреспондент РАН Валерий Крюков, профессор МГУ имени Ломоносова Владимир Тикунов и многие другие.

Главная цель атласа – дать широкому кругу читателей всеобъемлющее представление об Арктике, ее значимости для развития экономики страны и сохранения баланса глобальной экосистемы. Атлас будет полезным пособием для специалистов различных отраслей, ученых, экономистов, а также энтузиастов, увлеченных Севером.

Отметим, забота об окружающей среде – один из ключевых приоритетов деятельности компании «Роснефть». Уже восемь лет нефтяники реализуют проекты, направленные на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также изучение представителей животного мира, которые являются важнейшими биоиндикаторами состояния окружающей среды.

Так, частью проекта по сохранению биоразнообразия Арктики и стала экспедиция. Ее участники рассказали журналистам об особенностях работы на Крайнем Севере и результатах своей деятельности. Впервые практически единовременно были проведены комплексные исследования моржей и белых медведей на островах архипелага Земля Франца-Иосифа. Собранная информация поможет скорректировать данные о состоянии популяций краснокнижных животных в этом регионе.

По материалам компании «Роснефть»

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