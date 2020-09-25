Красноярская ГЭС компании En+ Group получила разрешение на эксплуатацию до 2024 года

Красноярская ГЭС компании En+ Group получила разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию гидротехнического сооружения (ГТС) до 2024 года.

Разрешение на эксплуатацию - ключевой документ, позволяющий Красноярской ГЭС продолжать свою производственную деятельность. Он выдается на основании декларации безопасности ГТС, которую для станции разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники им. Виденеева. Декларация безопасности ГТС Красноярской ГЭС была утверждена центральным аппаратом Ростехнадзора 6 июля 2020 года.

Документ подтверждает соответствие станции критериям безопасности, проекту и требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законодательством Российской Федерации. Красноярская ГЭС выполнила декларирование безопасности комплекса гидротехнических сооружений в соответствии с федеральным законам №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и другим нормативным правовым актам. В комплекс мероприятий для получения разрешения вошло комиссионное обследование ГТС станции и корректировка критериев безопасности ГТС. Также комиссия Главного управления МЧС России по Красноярскому краю провела оценку готовности Красноярской ГЭС к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае аварии гидроузла на ГТС.

Разрешение на эксплуатацию ГТС позволяет станции работать в штатном режиме еще 4 года. После специалисты станции вновь пройдут процедуру подтверждения готовности станции к безопасной работе.

Фото: пресс-служба En+ Group

По материалам пресс-службы En+ Group