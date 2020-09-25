25 сентября
Красноярск
погода +9 °C
77.18
 
€ 89.98
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярская ГЭС компании En+ Group получила разрешение на эксплуатацию до 2024 года

Главная Общество
Красноярск
14:35 25 Сентября 2020
работа, гэс, энергетика, электростанция
версия для печати Ico_print

Красноярская ГЭС компании En+ Group получила разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию гидротехнического сооружения (ГТС) до 2024 года.

Разрешение на эксплуатацию - ключевой документ, позволяющий Красноярской ГЭС продолжать свою производственную деятельность. Он выдается на основании декларации безопасности ГТС, которую для станции разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники им. Виденеева. Декларация безопасности ГТС Красноярской ГЭС была утверждена центральным аппаратом Ростехнадзора 6 июля 2020 года.

Документ подтверждает соответствие станции критериям безопасности, проекту и требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законодательством Российской Федерации. Красноярская ГЭС выполнила декларирование безопасности комплекса гидротехнических сооружений в соответствии с федеральным законам №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и другим нормативным правовым актам. В комплекс мероприятий для получения разрешения вошло комиссионное обследование ГТС станции и корректировка критериев безопасности ГТС. Также комиссия Главного управления МЧС России по Красноярскому краю провела оценку готовности Красноярской ГЭС к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае аварии гидроузла на ГТС.

Разрешение на эксплуатацию ГТС позволяет станции работать в штатном режиме еще 4 года. После специалисты станции вновь пройдут процедуру подтверждения готовности станции к безопасной работе. 

Фото: пресс-служба En+ Group
По материалам пресс-службы En+ Group

В статье упоминаются:
Организации: Красноярская ГЭС
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Выпущенный благодаря «Роснефти» Атлас расскажет россиянам об Арктике

Выпущенный благодаря «Роснефти» Атлас расскажет россиянам об Арктике

25 Сентября 2020 г.
Книгу готовили более 140 авторов
Новости Красноярска: СФУ приглашает красноярцев на языковые курсы

СФУ приглашает красноярцев на языковые курсы

25 Сентября 2020 г.
В Сибирском федеральном университете стартовал набор на языковые курсы. Под руководством опытных преподавателей и носителей языка можно выучить английский, немецкий, французский, испанский, китайский, японский и корейский языки. Приглашают всех желающих, независимо от уровня владения яз...
Новости Красноярска: В конце сентября в Красноярске завершается сезон фонтанов

В конце сентября в Красноярске завершается сезон фонтанов

25 Сентября 2020 г.
Световые шоу на выходных проведут в последний раз
Новости Красноярска: В Красноярск поступила первая партия вакцины от коронавируса

В Красноярск поступила первая партия вакцины от коронавируса

25 Сентября 2020 г.
Она показана к применению у взрослых от 18 до 60 лет
Новости Красноярска: В Эвенкии снова загорелся лес

В Эвенкии снова загорелся лес

25 Сентября 2020 г.
Очаг решено потушить
Новости Красноярска: В Красноярске проходят противопожарные рейды

В Красноярске проходят противопожарные рейды

25 Сентября 2020 г.
Осенний период — один из самых пожароопасных сезонов года
Новости компаний
25/09
Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте
25/09
У Сбербанка новое название – Сбер – и масса новых сервисов
23/09
Водолазы компании «КрасКом» законсервировали речной фонтан у о. Посадного
22/09
СФУ открывает продленку для младших школьников
22/09
СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Со дна Енисея в Красноярске подняли обломок военного бомбардировщика

Со дна Енисея в Красноярске подняли обломок военного бомбардировщика

21 Сентября 2020 г.
Самолет потерпел крушение в 1943 году
Новости Красноярска: В Красноярск вернется 20-градусное тепло

В Красноярск вернется 20-градусное тепло

21 Сентября 2020 г.
К выходным резко похолодает
Новости Красноярска: У бара в Красноярске произошла массовая драка

У бара в Красноярске произошла массовая драка

22 Сентября 2020 г.
У одного из участников потасовки травма головы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru