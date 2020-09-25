СФУ приглашает красноярцев на языковые курсы

В Сибирском федеральном университете стартовал набор на языковые курсы. Под руководством опытных преподавателей и носителей языка можно выучить английский, немецкий, французский, испанский, китайский, японский и корейский языки. Приглашают всех желающих, независимо от уровня владения языком.

По словам руководителя департамента международного сотрудничества Анны Мезит, университет имеет значительные возможности в обучении и, более того, в погружении слушателей в языковую среду.

«В университете проводятся бесплатные страноведческие семинары, национальные праздники, которые могут посещать слушатели курсов. Их охотно посещают иностранные студенты, которых в СФУ около тысячи. Это дополнительная возможность практиковать язык с носителями. Кроме того, носители языка являются преподавателями в некоторых группах наравне с российским преподавателями с ученой степенью».

Руководитель департамента также отметила, что занятие ведутся по средним на уровне города ценам и есть возможность вернуть налоговый вычет.

Японский язык

Японский центр СФУ приглашает красноярцев на курсы по японскому языку. Занятия рассчитаны на детей от 12 лет и проходят в вечернее время один или два раза в неделю. Есть группы как для новичков, так и для продолжающих обучение.

Корейский язык

Центр Кореи СФУ приглашает всех желающих на курсы корейского языка, направленные на усовершенствование навыков устной и письменной речи. Они подойдут как для начинающих, так и для продолжающих. Занятия ведутся совместно с носителем языка, что позволяет полностью погрузиться в языковую среду.

Испанский язык

Центр испанского языка Сибирского федерального университета запускает группы всех уровней — от нулевого до С1. Можно начать обучение с нуля, не имея базовых знаний, или же присоединиться к одной из уже сформированных групп любого уровня. Занятия проходят онлайн (Skype, Zoom).

Немецкий язык

Центр немецкого языка предлагает широкий выбор образовательных программ. Помимо стандартных курсов здесь есть корпоративные, индивидуальные и интенсивные курсы немецкого языка, развивающие курсы для детей и подростков, подготовка к экзаменам на международный сертификат Гёте-Института «Goethe — Zertifikat A1: Start Deutsch», дистанционные курсы по Skype.

Английский, китайский и французский языки

Языковой центр при Институте филологии и языковой коммуникации объявил новый набор на курсы английского, китайского и французского языков в группы для начинающих и продолжающих обучение. Приглашаются все желающие.