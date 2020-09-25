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В конце сентября в Красноярске завершается сезон фонтанов

Главная Общество
Красноярск
13:50 25 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В мэрии Красноярска объявили о завершении сезона фонтанов. На ппедстоящих выходных для горожан устроят последнее в этом году световое шоу на Театральной площади. 

«В честь закрытия сезона струи «дадут представление» не только в пятницу и субботу, но и в воскресенье с 20:00 до 22:00», - анонсировали в администрации. 

На буднях, до 30 сентября, фонтан будет работать в обычном режиме. Затем его вместе с остальными объектами законсервируют на зиму. 

«Сезон фонтанов в Красноярске завершится 30 сентября. Это традиционная дата, когда городские фонтаны выключают и начинают готовить к зиме», - напомнили в мэрии. 

Напомним, ранее был законсервирован речной фонтан на Енисее у острова Посадный. 

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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