В конце сентября в Красноярске завершается сезон фонтанов

В мэрии Красноярска объявили о завершении сезона фонтанов. На ппедстоящих выходных для горожан устроят последнее в этом году световое шоу на Театральной площади.

«В честь закрытия сезона струи «дадут представление» не только в пятницу и субботу, но и в воскресенье с 20:00 до 22:00», - анонсировали в администрации.

На буднях, до 30 сентября, фонтан будет работать в обычном режиме. Затем его вместе с остальными объектами законсервируют на зиму.

«Сезон фонтанов в Красноярске завершится 30 сентября. Это традиционная дата, когда городские фонтаны выключают и начинают готовить к зиме», - напомнили в мэрии.

Напомним, ранее был законсервирован речной фонтан на Енисее у острова Посадный.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf