Депутаты Горсовета проверили Красноярск на готовность к зиме

Депутаты городского Совета проверили Красноярск на готовность к зиме. Они провели выездное совещание по проверке сетей теплоснабжения.

В районе дома №7 по улице Декабристов все еще ведутся работы. Там народные избранники пообщались с заместителем главы департамента городского хозяйства Николем Мухиным и директором АО «Красноярская теплотранспортная компания» Сергеем Ивановым.

«Важно подключить все учреждения социальной сферы и жилой фонд», - напомнил заместитель председателя Красноярского городского Совета Андрей Козиков. Николай Мухин уверил народных избранников: все батареи в краевом центре прогреются ко 2 октября.

«На сегодня работы на сетях теплоснабжения выполнены на 90 процентов. Оставшееся – это восстановление благоустройства нарушенных территорий и общестроительные работы», - заявил он.

Энергетики рассказали, что сейчас все теплоснабжающие организации перешли на зимний режим работы. Отсутствие тепла в квартирах и учреждениях с ремонтами не связано. Запуск отопления – длительный процесс, необходимо все теплосетевое и теплоэнергетическое оборудование на объектах и сетях перевести на зимний режим работы. Тем жителям, к кому тепло еще не поступило, необходимо в первую очередь обращаться в управляющие организации.

Летняя ремонтная кампания, которая продолжается до сих пор, не скажется на качестве теплоснабжения работы, заверил Сергей Иванов. По его словам, уже 4 сентября все сети, которые необходимы для подачи тепла к социальным объектам и жилым домам, были сданы. Сейчас трубы ремонтируются, меняются и заново прокладываются на тех участках, которые не влияют на теплоснабжение и подачу горячей воды. Например, это улицы Говорова, 26 Бакинских комиссаров, микрорайон Николаевка и ряд сетей в частном секторе.

«Сейчас мы находимся на участке, на котором ведётся строительство новой сети. Она позволит обеспечить теплом несколько высотных зданий по улице Дубровинского, - отметил Сергей Иванов. – Раньше здания отапливались от комбайнового завода, но сейчас застройщик полностью очистил территорию, снес и сети. Поэтому мы прокладываем новые трубы. В течение недели здесь закончим работы и подадим тепло в офисные помещения».

По словам Сергея Иванова, вся ремонтная кампания в Красноярске распределена на период с марта по ноябрь. Это связано с тем, что всю сеть одновременно ремонтировать невозможно, ведь для проведения работ нужно перекрывать дороги, что может создать одну большую автомобильную пробку. Кроме того, в городе нет настолько квалифицированных подрядных организаций, которые ремонт целиком могут сделать за одну неделю. Но люди без тепла в межсезонье не останутся.