В Красноярск поступила первая партия вакцины от коронавируса

Красноярский край до 30 декабря получит 2482 дозы вакцины от коронавирусной инфекции. В центр по профилактике и борьбе со СПИД поступила первая партия, сообщили в региональном Минздраве.

Вакцина «Гем-КОВИД-Вак» предназначена для взрослых в возрасте от 18 до 60 лет. Сначала препарат введут медицинским работникам. Прививку врачам будут ставить дважды - повторно через 21 день.

«В настоящий момент завершается этап приемки и оформления документации, определение контингента и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу риска. Вакцинация определенного контингента будет бесплатна и на добровольных началах», - сообщили в Минздраве.

Напомним, «Гем-КОВИД-Вак» - это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.