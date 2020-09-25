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Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте

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Красноярск
12:26 25 Сентября 2020
урок, дети, школьники, банк, технологии, обучение
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24 сентября в средней школе «Комплекс Покровский» состоялся «Урок цифры», посвященный искусственному интеллекту и машинному обучению.

Инициатором Урока выступило Минпросвещения России, Минкомцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

В Красноярском крае мероприятие состоялось при поддержке правительства региона и Сбербанка. Об искусственном интеллекте старшеклассникам рассказали Министр образования Красноярского края Светлана Маковская, Министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Урок посетили учащиеся 10-х классов, ребятам показали обучающий ролик, рассказали о важном развитии цифровых навыков, искусственном интеллекте, о том, кто и как обучает машины. Школьники активно интересовались профессиями будущего и современными открытиями. Спикеры с удовольствием отвечали на вопросы ребят, вместе с ними рассуждали о сложностях и перспективах интеграции искусственного интеллекта в нашу повседневную жизнь и работу. Кроем того, ребятам презентовали возможности обучения в академии искусственного интеллекта. В завершении лекции старшеклассникам предложили опробовать онлайн-тренажер, на котором можно пройти все этапы карьеры в сфере DataScienсе.

Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Цифровизация всех отраслей ставит перед нами и сферой образования задачу подготовки кадров для цифровой экономики. На минувшей неделе Красноярск принял масштабное мероприятие – Всероссийский форум «ПРОФ-IT.2020», где региональные ведомства по цифровизации большинства регионов России обсуждали вопросы цифровой трансформации и развития информационных технологий. В Красноярске были представлены десятки решений по цифровизации различных областей, в том числе с использованием искусственного интеллекта, поэтому вопрос, который мы с коллегами поднимали сегодня на уроке, безусловно, актуален, особенно для молодого поколения, которое стоит перед выбором профессии. Уже сейчас ребята понимают, что компетенции использования цифровых сервисов понадобятся им для освоения любой специальности. Наша задача совместно с коллегами – помочь школьникам разобраться в цифровом мире, дать недостающие знания и навыки».

Светлана Маковская, министр образования Красноярского края:

«Урок цифры - это образовательная акция, в рамках которой учащиеся в игровой форме могут познакомиться с основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий. Для того, чтобы применить полученные знания на практике советую вам участвовать в соревнованиях, хакатонах и олимпиадах, которые не только позволяют выиграть ценные призы, но и помогают поступить в вузы нашей страны. Хороший пример такого соревнования - совместный профиль Искусственный интеллект Олимпиады кружкового движения Национальной технической инициативы и Акалемия искусственного интеллекта для школьников».

Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк:

«Уроки цифры - это прежде всего большой вклад в современное образование. Благодаря мероприятиям такого формата ребята могут узнать о том, как им стать востребованными профессионалами, что для этого нужно изучать, к чему стремиться.  С помощью таких проектов мы формируем интерес школьников к цифровым технологиям, рассказываем, как развивается искусственный интеллект и как эти возможности использует современный Сбер».

Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте

Фото: ПАО Сбербанк
По материалам ПАО Сбербанк

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