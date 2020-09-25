В Эвенкии снова загорелся лес

В Эвенкийском районе зафиксированы новые очаги возгораний. Так, за сутки пожарные потушили лесной пожар площадью 0,2 га. Возгорание началось из-за грозы, сообщили в Лесопожарном центре.

В пятницу, 25 сентября, на севере края действует один очаг - его площадь 0,2 га.

«Возгорание зарегистрировано в Эвенкийском районе. В тушении участвуют четыре человека, задействованы три единицы техники. Ликвидировать возгорание планируется сегодня вечером», - заявили в центре.

Напомним, несколько дней в крае не было ни одного лесного пожара. В регионе отменили режим повышенной готовности. Тем не менее, риск возникновения очагов в отдельных точках все еще сохраняется.

Фото: Авиалесоохрана